На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:
1. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;
2. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 января";
3. Улица Кёроглу Рагимова, от улицы Гюлары Гадирбековой в направлении улицы ак. Гасана Алиева;
4. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;
5. Проспект Нефтяников, в направлении круга "Азнефть";
6. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева;
7. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
8. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
9. Улица Ниязи, в направлении станции метро "Ичеришехер";
10. Проспект Бабека, в направлении центра;
11. Проспект Гара Гараева, от станции метро "Гара Гараев" в направлении станции метро "Кёроглу";
12. Улица Микаила Алиева, от нефтеперерабатывающего завода в направлении станции метро "Кёроглу" (до круга);
13. Шоссе Сабунчи-Забрат, в направлении станции метро "Кёроглу";
14. Проспект Зии Буниятова, от Черметского моста в направлении станции метро "20 Января".