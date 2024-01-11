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На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
11 января 2024 г. 08:25
На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:

1. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;

2. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 января";

3. Улица Кёроглу Рагимова, от улицы Гюлары Гадирбековой в направлении улицы ак. Гасана Алиева;

4. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;

5. Проспект Нефтяников, в направлении круга "Азнефть";

6. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева;

7. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

8. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

9. Улица Ниязи, в направлении станции метро "Ичеришехер";

10. Проспект Бабека, в направлении центра;

11. Проспект Гара Гараева, от станции метро "Гара Гараев" в направлении станции метро "Кёроглу";

12. Улица Микаила Алиева, от нефтеперерабатывающего завода в направлении станции метро "Кёроглу" (до круга);

13. Шоссе Сабунчи-Забрат, в направлении станции метро "Кёроглу";

14. Проспект Зии Буниятова, от Черметского моста в направлении станции метро "20 Января".

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Версия на азербайджанском языке Bakının bəzi yollarında tıxac yaranıb - SİYAHI

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