На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана представил информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.
Как передает Report, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение:
1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2. Круг "20 Января";
3. Проспект Зии Буниятова от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 января";
4. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
5. Улица Зарифы Алиевой;
6. Улица Узеира Гаджибейли, от Джаванширского моста до пересечения с проспектом "Азадлыг";
7. Бадамдарское шоссе, в направлении центра;
8. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
9. Аэропортовское шоссе, в направлении станции метро "Кёроглу";
10. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении круга "Гялябя";
11. Проспект Бабека, в направлении центра;
12. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;
13. Улицы 28 Мая и Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова.