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На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана представил информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
23 октября 2023 г. 08:34
На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана представил информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.

Как передает Report, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение:

1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Круг "20 Января";

3. Проспект Зии Буниятова от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 января";

4. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

5. Улица Зарифы Алиевой;

6. Улица Узеира Гаджибейли, от Джаванширского моста до пересечения с проспектом "Азадлыг";

7. Бадамдарское шоссе, в направлении центра;

8. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

9. Аэропортовское шоссе, в направлении станции метро "Кёроглу";

10. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении круга "Гялябя";

11. Проспект Бабека, в направлении центра;

12. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

13. Улицы 28 Мая и Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова.

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Версия на азербайджанском языке Bakının bir çox yollarında nəqliyyatın sıxlığı müşahidə edilir - SİYAHI

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