О нас

На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
10 сентября 2024 г. 08:35
На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:

1. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;

2. Проспект Гейдара Алиева, главная дорога в направлении центра;

3. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

4. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

5. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

6. На проспекте Хатаи, в направлении "Шярг базары".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Bakıda tıxac olan yolların adları açıqlanıb

Другие новости из категории

Завершено асфальтирование участка дороги от круга Гялябя до круга 20 января
ФотоЗавершено асфальтирование участка дороги от круга "Гялябя" до круга 20 января
9 сентября 2024 г. 15:58
Ограничено движение транспорта от Локбатанского круга в направлении центра Баку
Ограничено движение транспорта от Локбатанского круга в направлении центра Баку
9 сентября 2024 г. 09:04
На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются заторы
На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются заторы
9 сентября 2024 г. 08:22
НИИМ: Смотрящие на пожар водители вызывают затор на Аэропортовском шоссе в Баку
ФотоНИИМ: Смотрящие на пожар водители вызывают затор на Аэропортовском шоссе в Баку
8 сентября 2024 г. 20:12
С завтрашнего дня в Баку изменится схема движения автобусов по ряду маршрутов
С завтрашнего дня в Баку изменится схема движения автобусов по ряду маршрутов
8 сентября 2024 г. 12:58
Кто несет ответственность за пожары в новостройках?
Кто несет ответственность за пожары в новостройках?
7 сентября 2024 г. 14:08
МИД РФ: Север - Юг стал фокусным явлением в транспортно-логистической сфере
МИД РФ: "Север - Юг" стал фокусным явлением в транспортно-логистической сфере
7 сентября 2024 г. 06:16
Катар проявляет интерес к международному транспортному коридору Север-Юг
Катар проявляет интерес к международному транспортному коридору "Север-Юг"
7 сентября 2024 г. 05:33
Усовершенствована система онлайн-продажи билетов АЖД
Усовершенствована система онлайн-продажи билетов АЖД
6 сентября 2024 г. 21:24
В Азербайджане определены победители конкурса на два автобусных маршрута
В Азербайджане определены победители конкурса на два автобусных маршрута
6 сентября 2024 г. 20:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi