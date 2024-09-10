На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:
1. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;
2. Проспект Гейдара Алиева, главная дорога в направлении центра;
3. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
4. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
5. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
6. На проспекте Хатаи, в направлении "Шярг базары".