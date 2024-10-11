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На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
11 октября 2024 г. 08:16
На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Проспект Гейдара Алиева, главная дорога в направлении центра;

2. Тбилисский проспект, от пересечения с улицей Измир в направлении станции метро "20 Января";

3. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

4. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

5. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

6. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

7. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального Банка.

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Версия на азербайджанском языке Bakının bir sıra yollarında tıxac müşahidə edilir

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