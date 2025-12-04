На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

    1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

    2. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    3. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

    4. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

    5. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;

    6. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Абдулвахаба Саламзаде в направлении улицы Ахмеда Раджабли;

    7. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

    8. Тбилисский проспект, от пересечения с улицей Измир в направлении станции метро "20 Января";

    9. Улица Бакиханова, от пересечения с проспектом Иншаатчылар, в сторону парка "Деде Горгуд";

    10. Проспект Азадлыг, от пересечения с улицей Салатын Аскерова до пересечения с улицей Диляры Алиевой;

    11. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога в направлении центра;

    12. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;

    13. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    14. Проспект Ататюрка, в направлении проспекта Зии Буниятова.

