На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

3. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

4. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

5. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;

6. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Абдулвахаба Саламзаде в направлении улицы Ахмеда Раджабли;

7. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

8. Тбилисский проспект, от пересечения с улицей Измир в направлении станции метро "20 Января";

9. Улица Бакиханова, от пересечения с проспектом Иншаатчылар, в сторону парка "Деде Горгуд";

10. Проспект Азадлыг, от пересечения с улицей Салатын Аскерова до пересечения с улицей Диляры Алиевой;

11. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога в направлении центра;

12. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;

13. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

14. Проспект Ататюрка, в направлении проспекта Зии Буниятова.