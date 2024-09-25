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На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
25 сентября 2024 г. 08:28
На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Проспект Гейдара Алиева, главная дорога в направлении центра;

3. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;

4. Проспект Микаила Усейнова, от площади Флага в направлении круга "Азнефть";

5. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева;

6. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

7. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

8. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

9. Бинагадинское шоссе, от станции метро "Азадлыг проспекти" в направлении поселка Бинагади;

10. Аэропортовское шоссе, в направлении станции метро "Кёроглу";

11. Улица Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

12. Улица Кёроглу Рагимова, от улицы Гюлары Гадирбековой в направлении улицы ак. Гасана Алиева.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda tıxac olan yollar - SİYAHI

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