На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2. Проспект Гейдара Алиева, главная дорога в направлении центра;
3. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;
4. Проспект Микаила Усейнова, от площади Флага в направлении круга "Азнефть";
5. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева;
6. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
7. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
8. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";
9. Бинагадинское шоссе, от станции метро "Азадлыг проспекти" в направлении поселка Бинагади;
10. Аэропортовское шоссе, в направлении станции метро "Кёроглу";
11. Улица Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
12. Улица Кёроглу Рагимова, от улицы Гюлары Гадирбековой в направлении улицы ак. Гасана Алиева.