    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    • 21 октября, 2025
    • 08:15
    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

    1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 января";

    2. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

    3. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога в направлении центра;

    4. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;

    5. Улица Юсифа Сафарова в направлении центра;

    6. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    7. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    8. Круг "20 Января";

    9. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

    10. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

    11. Улица Афиаддина Джалилова - в направлении улицы Юсифа Сафарава;

    12. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра.

