На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 января";

2. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

3. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога в направлении центра;

4. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;

5. Улица Юсифа Сафарова в направлении центра;

6. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

7. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

8. Круг "20 Января";

9. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

10. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

11. Улица Афиаддина Джалилова - в направлении улицы Юсифа Сафарава;

12. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра.