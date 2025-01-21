На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных дорогах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;
2. Улица Ниязи в направлении круга "Азнефть";
3. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;
4. Проспект Гейдара Алиева, главная дорога в направлении центра;
5. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;
6. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
7. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
8. Улица Зарифы Алиевой;
9. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20;
10. Проспект Азадлыг, от пересечения с улицей Салатын Аскерова до пересечения с улицей Диляры Алиевой;
11. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
12. Улица Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
13. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;
14. Тбилисский проспект в направлении станции метро "20 Января";
15. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;
16. Проспект Зии Буниятова, от Бакинского олимпийского стадиона до пересечения с улицей Ахмеда Раджабли;
17. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
18. Аэропортовское шоссе, в направлении станции метро "Кёроглу";
19. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра.