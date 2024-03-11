На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных дорогах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
2. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
3. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева;
4. Улица Микаила Алиева, от НПЗ в направлении станции метро "Кёроглу" (до круга);
5. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
6. Улица Зарифы Алиевой;
7. Улица Узеира Гаджибейли, от Джаванширского моста до пересечения с проспектом Азадлыг;
8. Улица Юсифа Сафарова, в направлении проспекта Гейдара Алиева;
9. Проспект Нефтяников, в направлении круга "Азнефть";
10. Проспект Бабека, в направлении центра;
11. Проспект Гара Гараева, от станции метро "Гара Гараев" в направлении станции метро "Кёроглу".