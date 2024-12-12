На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает
1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2. Проспект Гара Гараева, от станции метро "Гара Гараев" в направлении станции метро "Кёроглу";
3. Улица Микаила Алиева, от Нефтеперерабатывающего завода в направлении станции метро "Кёроглу" (до круга);
4. Проспект Бабека, в направлении центра;
5. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;
6. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
7. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;
8. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;
9. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра.