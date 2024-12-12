На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Проспект Гара Гараева, от станции метро "Гара Гараев" в направлении станции метро "Кёроглу";

3. Улица Микаила Алиева, от Нефтеперерабатывающего завода в направлении станции метро "Кёроглу" (до круга);

4. Проспект Бабека, в направлении центра;

5. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

6. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

7. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;

8. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

9. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра.