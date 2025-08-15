На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

О нас

Инфраструктура
15 августа 2025 г. 08:15
Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

2. Проспект Зии Буньядова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;

3. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января".

Версия на азербайджанском языке Bakının bir sıra yollarında tıxac yaranıb

