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На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
24 января 2025 г. 08:24
На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных дорогах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

2. Круг "20 Января";

3. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

4. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

5. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;

6. Улица Ниязи, в направлении круга "Азнефть";

7. Улица Кёроглу Рагимова, от перекрестка с улицей ак. Гасана Алиева в направлении проспекта Гейдара Алиева;

8. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

9. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb

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