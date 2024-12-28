На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. На шоссе Баку-Сумгайыт в направлении кольцевой дороги "Хырдалан";

2. На Тбилисском проспекте от пересечения с улицей Измир в направлении станции метро "20 Января";

3.На Тбилисском проспекте от станции метро "20 Января" в направлении центра;

4. На улице Узеира Гаджибейли до пересечения с проспектом Азадлыг.