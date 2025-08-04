О нас

На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
4 августа 2025 г. 08:11
На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

2. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

3. Проспект Зии Буньядова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;

4. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Bakının bir sıra yollarında tıxac yaranıb

Самое читаемое

В России после взрывов выведен из строя газопровод, доставляющий газ из Туркменистана
В России после взрывов выведен из строя газопровод, доставляющий газ из Туркменистана
2 августа 2025 г. 15:38
Италия выделит 3 млн евро ВОЗ на поддержку здравоохранения в Сирии
Италия выделит 3 млн евро ВОЗ на поддержку здравоохранения в Сирии
2 августа 2025 г. 14:36
В Азербайджане изменились тарифы на отопление
В Азербайджане изменились тарифы на отопление
30 июля 2025 г. 14:34
Глава МИД Британии: Урегулирование конфликта в Украине в ближайший год маловероятно
Глава МИД Британии: Урегулирование конфликта в Украине в ближайший год маловероятно
2 августа 2025 г. 13:54
Украина атаковала один из крупнейших НПЗ России в Рязани
Украина атаковала один из крупнейших НПЗ России в Рязани
2 августа 2025 г. 13:34
Киев и Париж договорились о следующих шагах для запуска совместных оборонных проектов
Киев и Париж договорились о следующих шагах для запуска совместных оборонных проектов
2 августа 2025 г. 13:54
В Азербайджане сохраняется жаркая погода
В Азербайджане сохраняется жаркая погода
3 августа 2025 г. 10:46
Летящий к Земле межзвездный объект может быть инопланетным кораблем
Летящий к Земле межзвездный объект может быть инопланетным кораблем
3 августа 2025 г. 01:06
На севере Израиля в результате наезда на группу велосипедистов погибла женщина
На севере Израиля в результате наезда на группу велосипедистов погибла женщина
2 августа 2025 г. 13:25
Омер Челик: Поставка азербайджанского газа важна для восстановления социальной жизни в Сирии
Омер Челик: Поставка азербайджанского газа важна для восстановления социальной жизни в Сирии
2 августа 2025 г. 19:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi