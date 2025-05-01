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На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
1 мая 2025 г. 08:23
На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Проспект Зии Бунядова - от здания Бакинского олимпийского стадиона до перекрестка с улицей Ахмада Раджабли;

2. Шоссе Бинагяди - в направлении станции метро "проспект Азадлыг";

3. Шоссе Баку-Сумгайыт - в направлении станции метро "20 Января";

4. Улица Алы Мустафаева - в направлении проспекта Зии Бунядова;

5. Улица Абдулвахаба Саламзаде - в направлении проспекта Зии Бунядова;

6. Проспект Тбилиси - от станции метро "20 Января" в направлении центра;

7. Улица Бакиханова - от перекрестка с проспектом Иншаатчылар в направлении парка "Деде Горгуд";

8. Улица Юсифа Сафарова - в направлении центра;

9. Улица Афиятдина Джалилова - в направлении улицы Юсифа Сафарова;

10. Проспект Хатаи - в направлении проспекта Гейдара Алиева;

11. Проспект Гейдара Алиева (основная дорога) - в направлении центра.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb

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