На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Проспект Зии Бунядова - от здания Бакинского олимпийского стадиона до перекрестка с улицей Ахмада Раджабли;
2. Шоссе Бинагяди - в направлении станции метро "проспект Азадлыг";
3. Шоссе Баку-Сумгайыт - в направлении станции метро "20 Января";
4. Улица Алы Мустафаева - в направлении проспекта Зии Бунядова;
5. Улица Абдулвахаба Саламзаде - в направлении проспекта Зии Бунядова;
6. Проспект Тбилиси - от станции метро "20 Января" в направлении центра;
7. Улица Бакиханова - от перекрестка с проспектом Иншаатчылар в направлении парка "Деде Горгуд";
8. Улица Юсифа Сафарова - в направлении центра;
9. Улица Афиятдина Джалилова - в направлении улицы Юсифа Сафарова;
10. Проспект Хатаи - в направлении проспекта Гейдара Алиева;
11. Проспект Гейдара Алиева (основная дорога) - в направлении центра.