Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    • 27 октября, 2025
    • 08:17
    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

    1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 января";

    2. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;

    3. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    4. Шоссе Сабунчи-Забрат, в направлении станции метро "Кёроглу";

    5. Проспект Гара Гараева, от станции метро "Гара Гараев" в направлении станции метро "Кёроглу";

    6. Улица Микаила Алиева, от НПЗ в направлении станции метро "Кёроглу" (до круга);

    7. Проспект Бабека, в направлении центра;

    8. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

    9. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

    10. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20;

    11. Тбилисский проспект, от станции метро "20 января" в сторону центра.

    НИИМ пробки Баку
    Bakının bir sıra yollarında tıxac müşahidə olunur

    Последние новости

    08:46
    Видео

    В Гарадагском районе спасен мужчина, застрявший в горах

    Происшествия
    08:31

    Бразилия поддержит вступление Малайзии в БРИКС в качестве полноправного члена

    Другие страны
    08:17

    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    07:47

    В Доминикане более 1,2 млн жителей остались без пресной воды из-за урагана

    Другие страны
    07:18

    В Швеции умер актер Бьёрн Андресен

    Искусство
    06:59

    Вулкан Крашенинникова на Камчатке второй раз за сутки выбросил пепел - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    06:26

    Южная Корея и США сохраняют разногласия по основным пунктам таможенной сделки

    Другие страны
    05:45

    Партия Милея побеждает на выборах в столице Аргентины и 15 провинциях

    Другие страны
    04:27

    В Южно-Китайском море потерпели крушение истребитель и вертолет ВС США

    Другие страны
    Лента новостей