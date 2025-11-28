На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта
- 28 ноября, 2025
- 08:21
Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
3. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
4. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
5. Улица Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
6. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;
7. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;
8. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;
9. Проспект Ататюрка, в направлении проспекта Зии Буниятова;
10. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";
11. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
12. Аэропортовское шоссе, в направлении станции метро "Кёроглу";
13. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;
14. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг.