    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    • 28 ноября, 2025
    • 08:21
    Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

    1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

    2. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

    3. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    4. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

    5. Улица Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

    6. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

    7. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

    8. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

    9. Проспект Ататюрка, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    10. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

    11. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

    12. Аэропортовское шоссе, в направлении станции метро "Кёроглу";

    13. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    14. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг.

