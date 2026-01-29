Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Инфраструктура
    • 29 января, 2026
    • 08:20
    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

    1. Проспект Тбилиси, в направлении центра от станции метро "20 Января";

    2. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

    3. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

    4. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    5. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова.

    Лента новостей