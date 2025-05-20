На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Шоссе Баку - Сумгайыт в направлении станции метро "20 Января";

2. Проспект Зии Буньядова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;

3. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буньядова;

4. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

5. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

6. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога в направлении центра;

7. Проспект Зии Буньядова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

8. Проспект Бабека, в направлении центра;

9. Улица Кёроглу Рагимова — в направлении проспекта Гейдара Алиева от пересечения с улицей академика Гасана Алиева;

10. Улица Кёроглу Рагимова, от улицы Гюляры Гадирбековой в направлении улицы ак. Гасана Алиева;

11. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева;

12. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова.