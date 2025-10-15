Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку

    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    • 15 октября, 2025
    • 08:27
    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

    1. Проспект Бабека, в направлении центра;

    2. Улица Микаила Алиева, от нефтеперерабатывающего завода в направлении станции метро "Кёроглу" (до круга);

    3. Шоссе Сабунчу–Забрат - в направлении станции метро "Кёроглу";

    4. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    5. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

    6. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зия Буниятова;

    7. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

    8. Проспект Зии Буньядова, от пересечения с улицей Абдулвагаба Саламзаде в направлении улицы Ахмеда Раджабли;

    9. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

    10. Улица Кёроглу Рагимова, от улицы Мирзы Гадима Иравани в направлении улицы ак. Гасана Алиева;

    11. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

    12. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;

    13. Улица Ниязи - в направлении площади "Азнефть";

    14. Проспект Гара Гараева, от станции метро "Гара Гараев" в направлении станции метро "Кёроглу";

    15. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

    16. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20;

    НИИМ пробки Баку
    Paytaxtın bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı müşahidə olunur

    Последние новости

    08:27

    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    08:10
    Фото

    Заместитель председателя MHP Ильяс Топсакал посетил посольство Азербайджана в США

    Другие страны
    07:48

    Трамп сегодня проведет пресс-конференцию с директором ФБР

    Другие страны
    07:16

    В Китае пьяный водитель сбил группу людей на электроскутерах, погибли восемь человек

    Другие страны
    06:58

    Армия США запустила программу внедрения ядерных реакторов для электроснабжения

    Другие страны
    06:26

    Стоимость золота обновила исторический максимум и превысила $4 200

    Финансы
    06:01
    Фото
    Видео

    В Эквадоре произошел взрыв возле ТЦ, есть погибшие и пострадавшие

    Другие страны
    05:44

    В Японии 21 октября пройдут выборы нового премьер-министра

    Другие страны
    05:15

    ASPI: Австралии грозит конфликт в регионе до поставки подлодок альянса AUKUS

    Другие страны
    Лента новостей