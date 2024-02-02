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На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
2 февраля 2024 г. 08:20
На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:

1. Улица Узеира Гаджибейли, от Джаванширского моста до пересечения с проспектом Азадлыг;

2. Бинагадинское шоссе, в сторону станции метро "Проспект Азадлыг";

3. Автодорога Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

4. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в сторону центра;

5. Круг "20 января";

6. Улица Афияддина Джалилова, в сторону улицы Юсифа Сафарова;

7. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в сторону метро "20 Января";

8. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова.

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