На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:

1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Проспект Бабека, в направлении центра;

3. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

4. Бинагадинское шоссе, в сторону станции метро "Проспект Азадлыг";

5. Улица Афияддина Джалилова, в сторону улицы Юсифа Сафарова;

6. Улица Бакиханова, от пересечения с проспектом Иншаатчылар, в направлении парка "Деде Горгуд";

7. Улица Ниязи, в направлении круга "Азнефть".

8. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;

9. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;

10. Улица Зарифы Алиевой;

11. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;

12. Улица Узеира Гаджибейли, от Джаванширского моста до пересечения с проспектом "Азадлыг";

13. Шоссе Сабунчи-Забрат, в направлении станции метро "Кёроглу";

14. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева;

15. Улица Кёроглу Рагимова, от улицы Гюлары Гадирбековой в направлении улицы ак. Гасана Алиева;

16. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка.