На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили
1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2. Проспект Бабека, в направлении центра;
3. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
4. Бинагадинское шоссе, в сторону станции метро "Проспект Азадлыг";
5. Улица Афияддина Джалилова, в сторону улицы Юсифа Сафарова;
6. Улица Бакиханова, от пересечения с проспектом Иншаатчылар, в направлении парка "Деде Горгуд";
7. Улица Ниязи, в направлении круга "Азнефть".
8. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;
9. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;
10. Улица Зарифы Алиевой;
11. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;
12. Улица Узеира Гаджибейли, от Джаванширского моста до пересечения с проспектом "Азадлыг";
13. Шоссе Сабунчи-Забрат, в направлении станции метро "Кёроглу";
14. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева;
15. Улица Кёроглу Рагимова, от улицы Гюлары Гадирбековой в направлении улицы ак. Гасана Алиева;
16. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка.