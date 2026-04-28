Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

    1. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

    2. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

    3. Тбилисский проспект, от пересечения с улицей Измир в направлении станции метро "20 Января";

    4. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

    5. 1-я Приозерная дорога - в направлении проспекта Зии Буниятова;

    6. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

    7. Бинагадинское шоссе - в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

    8. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

    9. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

    10. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

    11. Улица Ниязи, в направлении площади "Азнефть";

    12. Улица Али Мустафаева - в направлении проспекта Зии Буниятова;

    13. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра.

    Фото
    Bakıda 13 istiqamətdə tıxac müşahidə olunur

