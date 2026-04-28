На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта
- 28 апреля, 2026
- 08:24
Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;
2. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
3. Тбилисский проспект, от пересечения с улицей Измир в направлении станции метро "20 Января";
4. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
5. 1-я Приозерная дорога - в направлении проспекта Зии Буниятова;
6. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";
7. Бинагадинское шоссе - в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
8. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;
9. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;
10. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
11. Улица Ниязи, в направлении площади "Азнефть";
12. Улица Али Мустафаева - в направлении проспекта Зии Буниятова;
13. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра.