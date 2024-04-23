На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:
1. Проспект Гейдара Алиева, главная дорога, в сторону центра;
2. Улица Алы Мустафаева, в сторону проспекта Зии Буниятова;
3. Автодорога Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
4. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в сторону центра;
5. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
6. Улица Зарифы Алиевой;
7. Улица Узеира Гаджибейли, от Джаванширского моста до пересечения с проспектом Азадлыг;
8. Улица Рашида Бейбутова, в сторону Центрального банка;
9. Улица Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
10. Проспект Нефтяников, в сторону круга Азнефть;
11. Проспект Бабека, в сторону центра;
12. Проспект Хатаи, в сторону проспекта Гейдара Алиева;
13. Проспект Зии Буниятова, от перед Олимпийским стадионом до пересечения с улицей Ахмеда Раджабли;
14. Улица Юсифа Сафарова, в сторону центра;
15. Улица Кероглу Рагимова, в обоих направлениях наблюдаются заторы.