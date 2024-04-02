На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:
1. Проспект Гейдара Алиева, главная и вспомогательная дороги в направлении центра;
2. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в сторону станции метро "20 Января";
3. Круг "20 января";
4. Автодорога Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
5. Бинагадинское шоссе, в сторону станции метро "Проспект Азадлыг";
6. Улица Афияддина Джалилова, в сторону улицы Юсифа Сафарова;
7. Улицы 28 мая и Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
8. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в сторону центра;
9. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Рамиза Гулиева, в сторону центра;
10. Улица Рашида Бейбутова, в сторону Центрального банка;
11. Улица Зарифы Алиевой;
12. Аэропортовское шоссе, в направлении станции метро "Кероглу";
13. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы №20.