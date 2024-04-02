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На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
2 апреля 2024 г. 08:30
На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:

1. Проспект Гейдара Алиева, главная и вспомогательная дороги в направлении центра;

2. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в сторону станции метро "20 Января";

3. Круг "20 января";

4. Автодорога Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

5. Бинагадинское шоссе, в сторону станции метро "Проспект Азадлыг";

6. Улица Афияддина Джалилова, в сторону улицы Юсифа Сафарова;

7. Улицы 28 мая и Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

8. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в сторону центра;

9. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Рамиза Гулиева, в сторону центра;

10. Улица Рашида Бейбутова, в сторону Центрального банка;

11. Улица Зарифы Алиевой;

12. Аэропортовское шоссе, в направлении станции метро "Кероглу";

13. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы №20.

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Версия на азербайджанском языке Bakının bir sıra yollarında tıxac yaranıb - SİYAHI

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