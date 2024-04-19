На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили
1. Проспект Гейдара Алиева в сторону центра;
2. Улица Алы Мустафаева, в сторону проспекта Зии Буниятова;
3. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
4. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;
5. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева;
6. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
7. Улица Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
8. Проспект Бабека, в направлении центра;
9. Проспект Зии Буниятова, от Олимпийского стадиона, в направлении станции метро "20 Января";
10. Шоссе Сабунчи-Забрат, в направлении станции метро "Кёроглу".