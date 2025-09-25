Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    • 25 сентября, 2025
    • 08:39
    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

    1. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;

    2. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

    3. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога в направлении центра;

    4. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;

    5. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

    6. Тбилисский проспект, от круга "20 Января" в направлении центра;

    7. Улица Кёроглу Рахимова, от улицы Мирзы Гадима Иравани в направлении улицы ак. Гасана Алиева;

    8. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

    9. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

    10. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

    11. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева;

    12. Бинагадинское шоссе в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

    13. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;

    14. Аэропортовское шоссе, в направлении станции метро "Кёроглу";

