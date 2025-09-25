На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта
- 25 сентября, 2025
- 08:39
Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;
2. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
3. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога в направлении центра;
4. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;
5. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;
6. Тбилисский проспект, от круга "20 Января" в направлении центра;
7. Улица Кёроглу Рахимова, от улицы Мирзы Гадима Иравани в направлении улицы ак. Гасана Алиева;
8. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;
9. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;
10. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
11. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева;
12. Бинагадинское шоссе в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
13. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;
14. Аэропортовское шоссе, в направлении станции метро "Кёроглу";