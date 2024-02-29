На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили
1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2. Бинагадинское шоссе, в сторону станции метро "Проспект Азадлыг";
3. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли в направлении станции метро "20 Января";
4. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;
5. Шоссе Сабунчи-Забрат, в направлении станции метро "Кёроглу";
6. Проспект Бабека, в направлении центра;
7. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;
8. Проспект Гара Гараева, от станции метро "Гара Гараев" в направлении станции метро "Кёроглу";
9. Улица Микаила Алиева, от нефтеперерабатывающего завода в направлении станции метро "Кёроглу" (до круга);
10. Улицы 28 Мая и Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
11. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
12. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра.
13. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка.