На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных дорогах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Бинагадинское шоссе, в сторону станции метро "Проспект Азадлыг";

3. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли в направлении станции метро "20 Января";

4. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

5. Шоссе Сабунчи-Забрат, в направлении станции метро "Кёроглу";

6. Проспект Бабека, в направлении центра;

7. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;

8. Проспект Гара Гараева, от станции метро "Гара Гараев" в направлении станции метро "Кёроглу";

9. Улица Микаила Алиева, от нефтеперерабатывающего завода в направлении станции метро "Кёроглу" (до круга);

10. Улицы 28 Мая и Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

11. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

12. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра.

13. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка.