На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили
1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2. Проспект "8 Ноября", в направлении центра;
3. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
4. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в сторону станции метро "20 Января";
5. Улица Гюлары Гадирбековой, в направлении улицы Кёроглу Рагимова;
6. Шоссе Сабунчи-Забрат, в направлении станции метро "Кёроглу".