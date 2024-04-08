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На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана представил информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
8 апреля 2024 г. 08:29
На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана представил информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.

Как передает Report, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

2. Автодорога Баку-Сумгайыт в направлении станции метро "20 Января";

3. Тбилисский проспект, от метро "20 Января" в сторону центра;

4. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

5. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

6. Улица Рашида Бейбутова, в сторону Центрального банка;

7. Улица Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

8. Проспект Бабека, в направлении центра;

9. Проспект Гара Гараева, от станции метро "Гара Гараев" в направлении станции метро "Кёроглу";

10. Улица Микаила Мушфига, в направлении проспекта Гусейна Джавида.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakının bir sıra yollarında tıxac yaranıb

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