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​​​​​​​На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК

​​​​​​​На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
6 апреля 2023 г. 08:27
​​​​​​​На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:

1. Проспект Гейдара Алиева, главные и боковые дороги, в направлении центра;

2. Трасса Баку-Сумгаит, в направлении станции метро "20 января";

3. Проспект Зии Буньятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в сторону станции метро "20 января";

4. улица Али Мустафаева, в сторону проспекта Зии Буньятова;

5. Круг "20 января";

6. Тбилисский проспект, от станции метро "20 января" в сторону центра;

7. Улица Юсифа Сафарова, в направлении проспекта Гейдара Алиева;

8. Проспект Бабека, в сторону центра;

9. улица Кероглу Рагимова, в обе стороны;

10. Улица Узеира Гаджибейли, от моста Джаваншир до пересечения с проспектом Азадлыг;

11. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

12. Улица Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

13. Бинагадинское шоссе, в сторону станции метро "Проспект Азадлыг";

14. Заторы наблюдаются в направлении улицы Афияддина Джалилова и улицы Юсифа Сафарова.

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Версия на азербайджанском языке Bakının bir sıra yollarında tıxac var - SİYAHI

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