На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных дорогах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2. Проспект Гейдара Алиева, напротив станции метро "Кёроглу", главная дорога, в направлении центра;
3. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
4. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
5. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
6. Круг "20 Января";
7. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли, в направлении станции метро "20 Января";
8. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова.