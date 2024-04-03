На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили
1. Проспект Гейдара Алиева, главная и вспомогательная дороги в направлении центра;
2. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в сторону центра;
3. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова, в направлении центра;
4. Бинагадинское шоссе, в сторону станции метро "Проспект Азадлыг";
5. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
6. Круг "20 Января";
7. Проспект Бабека, в направлении центра;
8. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;
9. Улица Гюлары Гадирбековой, в направлении улицы Кёроглу Рагимова;
10. Улицы 28 Мая и Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
11. Проспект Гара Гараева, от станции метро "Гара Гараев" в направлении станции метро "Кёроглу";
12. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в сторону станции метро "20 Января";
13. Затор наблюдается в направлении трассы Сабунчи-Забрат, станция метро "Кёроглу".