На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:

1. Проспект Гейдара Алиева, главная и вспомогательная дороги в направлении центра;

2. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в сторону центра;

3. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова, в направлении центра;

4. Бинагадинское шоссе, в сторону станции метро "Проспект Азадлыг";

5. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

6. Круг "20 Января";

7. Проспект Бабека, в направлении центра;

8. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;

9. Улица Гюлары Гадирбековой, в направлении улицы Кёроглу Рагимова;

10. Улицы 28 Мая и Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

11. Проспект Гара Гараева, от станции метро "Гара Гараев" в направлении станции метро "Кёроглу";

12. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в сторону станции метро "20 Января";

13. Затор наблюдается в направлении трассы Сабунчи-Забрат, станция метро "Кёроглу".