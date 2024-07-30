На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили
1. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";
2. Тбилисский проспект, в направлении центра;
3. Городское шоссе, в направлении проспекта Гейдара Алиева;
4. Проспект 8 Ноября, в направлении центра;
2. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 января".