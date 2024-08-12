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На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
12 августа 2024 г. 08:25
На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:

1. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;

2. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

3. Городское шоссе (Сабунчи-Забрат), в направлении проспекта Гейдара Алиева.

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Версия на азербайджанском языке Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı müşahidə olunur

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