На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

3. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;

4. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении круга Гялябя;

5. Тбилисский проспект, от пересечения с улицей Измир, в направлении станции метро "20 Января";

6. Проспект Бабека, в направлении центра;

7. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова, в направлении центра;

8. Круг "Гялябя", в направлении проспекта Мятбуат;

9. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога в направлении центра;

10. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;

11. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

12. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;

13. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

14. Улица Зарифы Алиевой;

15. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

16. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева;

17. Улица Кёроглу Рагимова, от пересечения с улицей ак. Гасана Алиева в направлении проспекта Гейдара Алиева;

18. Аэропортовое шоссе, в направлении станции метро "Кёроглу".