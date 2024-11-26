На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
3. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;
4. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении круга Гялябя;
5. Тбилисский проспект, от пересечения с улицей Измир, в направлении станции метро "20 Января";
6. Проспект Бабека, в направлении центра;
7. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова, в направлении центра;
8. Круг "Гялябя", в направлении проспекта Мятбуат;
9. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога в направлении центра;
10. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;
11. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;
12. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;
13. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;
14. Улица Зарифы Алиевой;
15. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
16. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева;
17. Улица Кёроглу Рагимова, от пересечения с улицей ак. Гасана Алиева в направлении проспекта Гейдара Алиева;
18. Аэропортовое шоссе, в направлении станции метро "Кёроглу".