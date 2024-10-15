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На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
15 октября 2024 г. 08:23
На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Проспект Гейдара Алиева, главная дорога в направлении центра;

3. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

4. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального Банка;

5. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева;

6. Улица Кёроглу Рагимова, от улицы Гюлары Гадирбековой в направлении улицы ак.Гасана Алиева;

7. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

8. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

9. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

10. Улица Зарифы Алиевой;

11. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakının bir sıra yollarında tıxac müşahidə edilir

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