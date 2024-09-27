На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных дорогах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Проспект Бабека, в направлении центра;

2. Шоссе Баку-Сумгайыт в направлении станции метро "20 Января";

3. Проспект Зии Буниятова, от Бакинского Олимпийского стадиона до пересечения с улицей Ахмеда Раджабли;

4. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;

5. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

6. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

7. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

8. Проспект Гара Гараева, от станции метро "Гара Гараев" в направлении станции метро "Кёроглу".