На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили
1. Проспект Бабека, в направлении центра;
2. Шоссе Баку-Сумгайыт в направлении станции метро "20 Января";
3. Проспект Зии Буниятова, от Бакинского Олимпийского стадиона до пересечения с улицей Ахмеда Раджабли;
4. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;
5. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
6. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
7. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
8. Проспект Гара Гараева, от станции метро "Гара Гараев" в направлении станции метро "Кёроглу".