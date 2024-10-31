На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2. Улица Кёроглу Рагимова, от пересечения с улицей ак. Гасана Алиева в направлении проспекта Гейдара Алиева;
3. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
4. Проспект Гейдара Алиева, главная дорога в направлении центра;
5. Улица Ниязи, в сторону круга "Азнефть";
6. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
7. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;
8. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;
9. Улица Зарифы Алиевой;
10. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;
11. Проспект Бабека, в направлении центра;
12. Улица Бакиханова, от пересечения с проспектом Иншаатчылар в направлении парка "Деде Горгуд";
13. Улица 28 Мая, от перекрестка с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
14. Улица Микаила Алиева, от НПЗ в направлении станции метро "Кёроглу" (до круга);
15. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова.