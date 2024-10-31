На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Улица Кёроглу Рагимова, от пересечения с улицей ак. Гасана Алиева в направлении проспекта Гейдара Алиева;

3. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

4. Проспект Гейдара Алиева, главная дорога в направлении центра;

5. Улица Ниязи, в сторону круга "Азнефть";

6. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

7. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;

8. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

9. Улица Зарифы Алиевой;

10. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;

11. Проспект Бабека, в направлении центра;

12. Улица Бакиханова, от пересечения с проспектом Иншаатчылар в направлении парка "Деде Горгуд";

13. Улица 28 Мая, от перекрестка с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

14. Улица Микаила Алиева, от НПЗ в направлении станции метро "Кёроглу" (до круга);

15. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова.