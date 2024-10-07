На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили Report в Центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;
3. Улица Юсифа Сафарова, в направлении проспекта Гейдара Алиева;
4. Проспект Гейдара Алиева, главная дорога в направлении центра;
5. Улица Кёроглу Рагимова, от улицы Гюлары Гадирбековой в направлении улицы ак. Гасана Алиева;
6. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
7. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
8. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";
9. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;
10. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;
11. Проспект Бабека, в направлении центра.