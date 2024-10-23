На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:
1. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;
2. Улица Юсифа Сафарова, в сторону проспекта Гейдара Алиева;
3. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
4. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
5. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;
6. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;
7. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева;
8. Улица Кёроглу Рагимова, от пересечения с улицей ак. Гасана Алиева в направлении проспекта Гейдара Алиева;
9. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;
10. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
11. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в направлении станции метро "20 Января";
12. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;
13. Улица 28 Мая, от перекрестка с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
14. Улица Самеда Вургуна, от пересечения с улицей Льва Толстого, в направлении проспекта Нефтяников;
15. Улица Афиядина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова.