На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:

1. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

2. Улица Юсифа Сафарова, в сторону проспекта Гейдара Алиева;

3. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

4. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

5. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

6. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;

7. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева;

8. Улица Кёроглу Рагимова, от пересечения с улицей ак. Гасана Алиева в направлении проспекта Гейдара Алиева;

9. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;

10. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

11. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в направлении станции метро "20 Января";

12. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

13. Улица 28 Мая, от перекрестка с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

14. Улица Самеда Вургуна, от пересечения с улицей Льва Толстого, в направлении проспекта Нефтяников;

15. Улица Афиядина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова.