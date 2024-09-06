На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили
1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2. Тбилисский проспект в направлении станции метро "20 Января";
3. Проспект Гейдара Алиева, главная дорога в направлении центра;
4. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;
5. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева;
6. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова.