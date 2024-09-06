На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:

1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Тбилисский проспект в направлении станции метро "20 Января";

3. Проспект Гейдара Алиева, главная дорога в направлении центра;

4. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;

5. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева;

6. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова.