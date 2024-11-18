На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:

1. Проспект Зии Буниятова, от Олимпийского стадиона до пересечения с улицей Ахмеда Раджабли;

2. Круг "20 Января";

3. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

4. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;

5. Шоссе Сабунчи-Забрат, в направлении станции метро "Кёроглу";

6. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова.