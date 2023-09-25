На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана представил информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.
Как передает Report, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";
2. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;
3. Проспект Нефтяников, в направлении круга "Азнефть";
4. Проспект Гейдара Алиева, основная и вспомогательная дороги в направлении центра;
5. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
6. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
7. Тбилисский проспект, в направлении центра;
8. Проспект Бабека, в направлении центра;
9. Проспект "8 Ноября", от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;
10. Улица Узеира Гаджибейли, от Джаванширского моста до пересечения с проспектом Азадлыг;
11. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
12. Улица Кёроглу Рагимова, начиная от улицы Гюляры Гадирбековой в направлении ул. Ак. Гасана Алиева;
13. Улица Юсифа Сафарова, в направлении проспекта Гейдара Алиева;
14. Шоссе Сабунчи-Забрат, в направлении станции метро "Кёроглу";
15. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;
16. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января".