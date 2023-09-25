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На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана представил информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
25 сентября 2023 г. 08:40
На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана представил информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.

Как передает Report, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

2. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;

3. Проспект Нефтяников, в направлении круга "Азнефть";

4. Проспект Гейдара Алиева, основная и вспомогательная дороги в направлении центра;

5. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

6. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

7. Тбилисский проспект, в направлении центра;

8. Проспект Бабека, в направлении центра;

9. Проспект "8 Ноября", от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

10. Улица Узеира Гаджибейли, от Джаванширского моста до пересечения с проспектом Азадлыг;

11. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

12. Улица Кёроглу Рагимова, начиная от улицы Гюляры Гадирбековой в направлении ул. Ак. Гасана Алиева;

13. Улица Юсифа Сафарова, в направлении проспекта Гейдара Алиева;

14. Шоссе Сабунчи-Забрат, в направлении станции метро "Кёроглу";

15. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;

16. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января".

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakının bir sıra yollarında tıxac yaranıb

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