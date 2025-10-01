На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта
- 01 октября, 2025
- 08:24
Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;
2. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";
3. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
4. Улица Алы Мустафаева - в направлении проспекта Зии Буниятова;
5. Круг "20 Января";
6. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;
7. Проспект Бабека - в направлении центра;
8. Проспект Гара Гараева, от станции метро "Гара Гараев" в направлении станции метро "Кёроглу";
9. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
10. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;
11. Шоссе Сабунчи-Забрат, в направлении станции метро "Кёроглу";
12. Проспект Тбилиси от перекрестка с улицей Измир в направлении станции метро "20 Января".