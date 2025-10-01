Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    • 01 октября, 2025
    • 08:24
    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

    1. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;

    2. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

    3. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

    4. Улица Алы Мустафаева - в направлении проспекта Зии Буниятова;

    5. Круг "20 Января";

    6. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

    7. Проспект Бабека - в направлении центра;

    8. Проспект Гара Гараева, от станции метро "Гара Гараев" в направлении станции метро "Кёроглу";

    9. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

    10. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    11. Шоссе Сабунчи-Забрат, в направлении станции метро "Кёроглу";

    12. Проспект Тбилиси от перекрестка с улицей Измир в направлении станции метро "20 Января".

