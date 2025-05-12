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На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
12 мая 2025 г. 08:24
На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Проспект Бабека — в направлении центра;

2. Проспект Гара Гараева — в направлении станции метро "Кёроглу";

3. Шоссе Сабунчу–Забрат — в направлении станции метро "Кёроглу";

4. Улица Микаила Алиева — в направлении станции метро "Кёроглу" (до кольца);

5. Вспомогательная дорога проспекта Гейдара Алиева — в направлении центра;

6. Улица Алы Мустафаева — в направлении проспекта Зии Буниятова;

7. Улица Абдулвахаба Саламзаде — в направлении проспекта Зии Буниятова;

8. Шоссе Баку–Сумгайыт — в направлении станции метро «20 Января»;

9. Улица Рашида Бейбутова — в направлении Центрального банка;

10. Улица Узеира Гаджибейли — в направлении пересечения с проспектом Азадлыг;

11. Улица 28 Мая — в направлении улицы Рашида Бейбутова;

12. Улица Диляры Алиевой — в направлении улицы Рашида Бейбутова;

13. Улица Микаила Мушвига — в направлении школы-лицея №20;

14. Проспект Тбилиси — в направлении центра;

15. Проспект 8 Ноября — в направлении центра;

16. Улица Кёроглу Рагимова — в направлении улицы академика Гасана Алиева;

17. Проспект Хатаи — в направлении проспекта Гейдара Алиева.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda 17 istiqamətdə sıxlıq var - SİYAHI

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