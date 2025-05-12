На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Проспект Бабека — в направлении центра;
2. Проспект Гара Гараева — в направлении станции метро "Кёроглу";
3. Шоссе Сабунчу–Забрат — в направлении станции метро "Кёроглу";
4. Улица Микаила Алиева — в направлении станции метро "Кёроглу" (до кольца);
5. Вспомогательная дорога проспекта Гейдара Алиева — в направлении центра;
6. Улица Алы Мустафаева — в направлении проспекта Зии Буниятова;
7. Улица Абдулвахаба Саламзаде — в направлении проспекта Зии Буниятова;
8. Шоссе Баку–Сумгайыт — в направлении станции метро «20 Января»;
9. Улица Рашида Бейбутова — в направлении Центрального банка;
10. Улица Узеира Гаджибейли — в направлении пересечения с проспектом Азадлыг;
11. Улица 28 Мая — в направлении улицы Рашида Бейбутова;
12. Улица Диляры Алиевой — в направлении улицы Рашида Бейбутова;
13. Улица Микаила Мушвига — в направлении школы-лицея №20;
14. Проспект Тбилиси — в направлении центра;
15. Проспект 8 Ноября — в направлении центра;
16. Улица Кёроглу Рагимова — в направлении улицы академика Гасана Алиева;
17. Проспект Хатаи — в направлении проспекта Гейдара Алиева.