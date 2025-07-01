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На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
1 июля 2025 г. 08:26
На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Шоссе Баку–Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Проспект Тбилиси, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

3. Проспект Зия Бунядова — от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;

4. Основная дорога проспекта Гейдара Алиева — в направлении центра;

5. Вспомогательная дорога проспекта Гейдара Алиева — в направлении центра;

6. Улица Алы Мустафаева — в направлении проспекта Зия Бунядова;

7. Проспект 8 Ноября — от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

8. Улица Афиеддина Джалилова — в направлении улицы Юсифа Сеферова;

9. На улице Юсифа Сяфярова в направлении центра наблюдается высокая плотность движения.

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Версия на азербайджанском языке Bakının bəzi yollarında tıxac yaranıb - SİYAHI

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