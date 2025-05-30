На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Шоссе Баку–Сумгайыт в направлении станции метро "20 Января";

2. Улица Юсифа Сеферова в направлении центра города;

3. Проспект Тбилиси от пересечения с улицей Измир в направлении станции метро "20 Января";

4. Проспект Тбилиси от станции метро "20 Января" в сторону центра;

5. Улица Алы Мустафаева в направлении проспекта Зии Бунядова;

6. Проспект Зии Бунядова от пересечения с улицей Мюзаффера Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

7. Улица Афиеддина Джалилова в сторону улицы Юсифа Сеферова;

8. Улица Узеира Гаджибейли до пересечения с проспектом Азадлыг;

9. Шоссе Бинагяди в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

10. Основная дорога проспекта Гейдара Алиева в направлении центра;

11. Улица Кёроглу Рагимова от улицы Гюляре Гадирбейовой в направлении улицы академика Гасана Алиева.