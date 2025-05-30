На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Шоссе Баку–Сумгайыт в направлении станции метро "20 Января";
2. Улица Юсифа Сеферова в направлении центра города;
3. Проспект Тбилиси от пересечения с улицей Измир в направлении станции метро "20 Января";
4. Проспект Тбилиси от станции метро "20 Января" в сторону центра;
5. Улица Алы Мустафаева в направлении проспекта Зии Бунядова;
6. Проспект Зии Бунядова от пересечения с улицей Мюзаффера Нариманова в направлении станции метро "20 Января";
7. Улица Афиеддина Джалилова в сторону улицы Юсифа Сеферова;
8. Улица Узеира Гаджибейли до пересечения с проспектом Азадлыг;
9. Шоссе Бинагяди в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
10. Основная дорога проспекта Гейдара Алиева в направлении центра;
11. Улица Кёроглу Рагимова от улицы Гюляре Гадирбейовой в направлении улицы академика Гасана Алиева.