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На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
25 июня 2025 г. 08:18
На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

2. Круг "20 Января";

3. Шоссе Баку-Сумгайыт – в направлении станции метро "20 Января";

4. Проспект Зии Бунъядова - от пересечения с улицей Ахмада Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;

5. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

6. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

7. Проспект Тбилиси - от станции метро "20 Января" в направлении центра.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakının bir sıra yollarında tıxac yaranıb

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