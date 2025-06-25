На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

2. Круг "20 Января";

3. Шоссе Баку-Сумгайыт – в направлении станции метро "20 Января";

4. Проспект Зии Бунъядова - от пересечения с улицей Ахмада Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;

5. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

6. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

7. Проспект Тбилиси - от станции метро "20 Января" в направлении центра.