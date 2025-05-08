На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Проспект Гейдара Алиева (основная дорога) — в направлении центра;
2. Проспект Гейдара Алиева (вспомогательная дорога) — в направлении центра;
3. Улица Алы Мустафаева — в направлении проспекта Зии Буниятова;
4. Улица Абдулвахаба Саламзаде — в направлении проспекта Зии Буниятова;
5. Шоссе Баку–Сумгайыт — в направлении станции метро "20 Января";
6. Улица Рашида Бейбутова — в направлении Центрального банка;
7. Улица Узеира Гаджибейли — до пересечения с проспектом Азадлыг;
8. Улица Кёроглу Рагимова — в направлении проспекта Гейдара Алиева от пересечения с улицей академика Гасана Алиева;
9. Улица Кёроглу Рагимова — в направлении улицы академика Гасана Алиева от улицы Гюляре Кадырбековой;
10. Проспект Хатаи — в направлении проспекта Гейдара Алиева;
11. Проспект Зии Буниятова — в направлении станции метро "20 Января" от пересечения с улицей Музэффера Нариманова;
12. Улица Юсифа Сеферова — в направлении центра;
13. Проспект Тбилиси — в направлении центра от станции метро "20 Января";
14. Улица Зарифа Алиевой;
15. Улица 28 Мая — на участке от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова.