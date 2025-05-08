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На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
8 мая 2025 г. 08:32
На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Проспект Гейдара Алиева (основная дорога) — в направлении центра;

2. Проспект Гейдара Алиева (вспомогательная дорога) — в направлении центра;

3. Улица Алы Мустафаева — в направлении проспекта Зии Буниятова;

4. Улица Абдулвахаба Саламзаде — в направлении проспекта Зии Буниятова;

5. Шоссе Баку–Сумгайыт — в направлении станции метро "20 Января";

6. Улица Рашида Бейбутова — в направлении Центрального банка;

7. Улица Узеира Гаджибейли — до пересечения с проспектом Азадлыг;

8. Улица Кёроглу Рагимова — в направлении проспекта Гейдара Алиева от пересечения с улицей академика Гасана Алиева;

9. Улица Кёроглу Рагимова — в направлении улицы академика Гасана Алиева от улицы Гюляре Кадырбековой;

10. Проспект Хатаи — в направлении проспекта Гейдара Алиева;

11. Проспект Зии Буниятова — в направлении станции метро "20 Января" от пересечения с улицей Музэффера Нариманова;

12. Улица Юсифа Сеферова — в направлении центра;

13. Проспект Тбилиси — в направлении центра от станции метро "20 Января";

14. Улица Зарифа Алиевой;

15. Улица 28 Мая — на участке от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова.

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Версия на азербайджанском языке Bakının bir sıra yollarında tıxac müşahidə edilir

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